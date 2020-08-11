Тихонов после скандала отстранён от эфиров на "Матч ТВ"

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил об отстранении от эфиров на "Матч ТВ" Андрея Тихонова. Решение телеканалом принято после скандала с Романом Широковым во время любительского турнира.

Тихонов находился рядом с Широковым, когда тот ударил арбитра. Сразу после этого он нецензурно обратился к оператору с требованием выключить камеру.

"Матч ТВ" отстранил от работы и Широкова, и Тихонова. По мнению Губерниева, это справедливое решение.

"И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе "Все на матч!". И это тоже справедливо!" — написал Губерниев в Telegram.

Ранее Тихонов объяснил своё поведение и заявил, что извинился перед оператором.