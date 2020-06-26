"Оренбургу" засчитают техническое поражение в матче с "Краснодаром"

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил, что команде будет засчитано техническое поражение в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара". Игра должна была состояться 27 июня.

Накануне у шести футболистов и двух сотрудников "Оренбурга" был обнаружен коронавирус. Основа клуба села на карантин.

"Скорее всего, нам засчитают техническое поражение. На 99 процентов", — приводит "СЭ" слова Андреева.

Ранее из-за коронавируса пострадал "Ростов". Команда после шести положительных тестов села на карантин, а клуб отправил на матч с "Сочи" 17-летних футболистов. Игра закончилась со счётом 10:1 в пользу сочинцев.

"Краснодар" пропустит второй матч подряд. В 23-м туре "быки" согласились перенести игру с московским "Динамо" на резервную дату — 19 июля.

24-й тур чемпионата России

26 июня, пятница

18.00 "Ахмат" — "Сочи".

20.30 "Зенит" — "Крылья Советов".

27 июня, суббота

16.30 "Спартак" — "Уфа".

17.30 "Рубин" — "Локомотив".

18.30 "Динамо" — ЦСКА.

20.00 "Ростов" — "Арсенал".

28 июня, воскресенье