Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил, что команде будет засчитано техническое поражение в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара". Игра должна была состояться 27 июня.
Накануне у шести футболистов и двух сотрудников "Оренбурга" был обнаружен коронавирус. Основа клуба села на карантин.
"Скорее всего, нам засчитают техническое поражение. На 99 процентов", — приводит "СЭ" слова Андреева.
Ранее из-за коронавируса пострадал "Ростов". Команда после шести положительных тестов села на карантин, а клуб отправил на матч с "Сочи" 17-летних футболистов. Игра закончилась со счётом 10:1 в пользу сочинцев.
"Краснодар" пропустит второй матч подряд. В 23-м туре "быки" согласились перенести игру с московским "Динамо" на резервную дату — 19 июля.
26 июня, пятница
27 июня, суббота
28 июня, воскресенье
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