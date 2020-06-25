Коронавирус выявлен у шести футболистов "Оренбурга"

"Оренбург" выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с коронавирусом. Ранее СМИ сообщали, что команду закрыли на карантин из-за вспышки "ковида".

В клубе заявили, что положительные тесты были выявлены у шести игроков и двух сотрудников клуба. До матча с "Локомотивом", который состоялся в Москве, у всех были отрицательные результаты.

"Очередные тесты на коронавирус в Футбольном Клубе "Оренбург" выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации ФК "Оренбург" выезжали на матч "Локомотив" — "Оренбург", — говорится в заявлении.

Ранее руководство "Локомотива" сообщило о том, что в команде до сих пор нет положительных тестов. Вместе с тем в клубе решили соблюдать самоизоляцию и закрыли футболистов на базе в Баковке.

27 июня "Оренбург" на своём поле должен принять "Краснодар". У железнодорожников запланирован выездной матч с "Рубином".