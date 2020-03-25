Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин отреагировал на слова Анфисы Резцовой о спортсменах-депутатах. Ранее трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что чемпионы идут в Госдуму только для того, чтобы "набивать карманы".
"Они идут в Госдуму, чтобы просто набить свои карманы. Они забывают, с чего начинали, какие барьеры преодолевали, чтобы достичь чего-то", — заявила Резцова.
Биатлонист отметил, что Резцова таким образом старается напомнить о себе не реальными делами, а громкими высказываниями.
"Такая ситуация возникает уже не впервые. Не вижу смысла оценивать ее высказывания и вступать в полемику через СМИ. Никакого конфликта у нас никогда не было и нет.
Если бы Анфиса Анатольевна понимала специфику работы депутатов и законодательства, то вряд ли бы так высказывалась. Не раз подчеркивал, что избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях. У меня нет и не было такой цели", — заявил Шипулин в интервью РБК.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.