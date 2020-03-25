Шипулин ответил на критику Резцовой

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин отреагировал на слова Анфисы Резцовой о спортсменах-депутатах. Ранее трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что чемпионы идут в Госдуму только для того, чтобы "набивать карманы".

"Они идут в Госдуму, чтобы просто набить свои карманы. Они забывают, с чего начинали, какие барьеры преодолевали, чтобы достичь чего-то", — заявила Резцова.

Ответ Шипулина

Биатлонист отметил, что Резцова таким образом старается напомнить о себе не реальными делами, а громкими высказываниями.