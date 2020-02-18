Овечкин провёл худший отрезок в сезоне, Кучеров принёс победу "Тампе"

В ночь на вторник в НХЛ состоялись два матча регулярного чемпионата. "Вашингтона" Александра Овечкина уступил на выезде "Вегасу" (2:3), "Тампа" Никиты Кучерова победила "Колорадо" (4:3).

Худший отрезок Овечкина

"Кэпиталз" к третьему периоду уступали со счётом 0:3. В последней двадцатиминутке Ти Джей Оши сделал дубль, что не спасло команду.

Овечкин провёл на площадке 21 минуту 39 секунд. Россиянин не смог отличиться результативными действиями.

Этот матч стал для Александра Овечкина пятым подряд, в котором он не набрал очков. Для капитана "Кэпиталз" это худший отрезок в сезоне. Ранее россиянин имел безрезультативные серии в четыре игры.

В пяти матчах без очков Овечкина "Вашингтон" проиграл четыре раза. В следующей игре "Столичные" примут на своей площадке "Монреаль".

Победный гол Кучерова

"Тампа" добилась победы над "Колорадо" в овертайме. На четвертой минуте периода шайбу забросил россиянин Никита Кучеров.

Форвард "Лайтнинг" набрал 73-е очко в сезоне и занимает девятое место в списке бомбардиров.

"Тампа" одержала 11-ю победу подряд. Команда в регулярном чемпионате уступает только "Бостону".