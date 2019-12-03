Американские школьники устроили массовую драку после матча

В американском Финиксе после одного из школьных матчей между баскетбольными командами произошла массовая драка. Игроки выстроились в линию, чтобы пожать друг другу руки, но вместо этого устроили потасовку, сообщает Yahoo.



Школьная драка после баскетбольного матча.

В побоище участвовали даже родители баскетболистов. Чтобы остановить драку, пришлось вызывать полицию. После расследования инцидента каждого игрока, участвовавшего в драке, дисквалифицировали минимум на три матча. Кроме того, зачинщик принес извинения соперникам.

"Ужасное видео. Родители обязаны были понимать, что им не следовало вмешиваться. Понимаю, они хотели защитить детей. В школах примут соответствующие меры", — сказал исполнительный директор Межшкольной ассоциации Аризоны Дэвид Хайнс.