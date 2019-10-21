Роналду считает победу над "Локомотивом" важнее "Золотого мяча"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против "Локомотива". Игра начнется в 22.00 во вторник на стадионе в Турине.

Во время предматчевого интервью португальца спросили о том, рассчитывает ли он завоевать "Золотой мяч" в этом году. Роналду ответил, что для него это не главная цель.

"Более важно обыграть "Локомотив". Если мы выиграем, то станем на 50 процентов ближе к выходу в плей-офф. Я по-прежнему способен решать исход матчей, несмотря на свой возраст, - приводит La Gazzetta dello Sport слова Криштиану.

"Ювентус" вместе с "Атлетико" лидирует в группе, набрав 4 очка. Третьим идет "Локомотив" с 3 баллами. На четвертой строчке "Байер", у которого нет очков.

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