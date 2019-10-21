Политические круги Каталонии видят своим лидером Гвардьолу

Каталонские политики, которые выступают за независимость республики, хотели бы видеть лидером Хосепа Гвардьолу. Тренеру "Манчестер Сити" хотят предложить принять участие в выборах, а позже возглавить регион, сообщает Confidencial.

За кандидатуру Гвардьолы выступает беглый глава протестного движения Карлес Пучдемон. Также бывшего футболиста "Барсы" согласен сделать главой Каталонии лидер Каталонской европейской демократической партии.

Пока Гвардьола не дал своего ответа каталонцам, но он не собирается продлевать контракт с "Манчестер Сити". Тренер готов вернуться в Каталонию. Вместе с тем, политической карьере специалиста может помешать действующий контракт с "горожанами".

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