Стал известен состав сборной России на Кубок Дэвиса

Федерация тенниса России (ФТР) назвала состав сборной России на Кубок Дэвиса. Команда сыграет против Испании и Хорватии с 18 по 24 ноября. В составе сборной сыграют Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по количеству побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006).

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