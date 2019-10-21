Фигуристка Щербакова побила рекорд Трусовой в женском катании

Российская фигуристка Анна Щербакова стала рекордсменкой в женском одиночном катании. На этапе Гран-при в Лас-Вегасе 15-летняя спортсменка набрала самый большой балл за один элемент.
Щербакова набрала 18,66 балла за каскад прыжков четверной лутц+тройной тулуп. Спортсменка побила рекорд своей соотечественницы Александры Трусовой, которая ранее набрала 16,41 за каскад четверной тулуп+тройной тулуп.
Щербакова выиграла Skate America, опередив американку Доннел и россиянку Туктамышеву.
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