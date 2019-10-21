Макгрегор пожертвовал 12 тысяч фунтов на лечение ребенка

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор внес пожертвования на лечение для ребенка. По сведениям Irish Mirror, 12 тыс фунтов стерлингов получит семья девочки, которая родилась со сложным генетическим заболеванием. Она сможет пройти курс лечения в США.

Ранее Макгрегор пожертвовал 10 тысяч на операцию другому ребенку в Ирландии. Эта сумма полностью покрыла расходы семьи.

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