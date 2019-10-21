Американец Чисора вызвал на бой украинца Усика

Американский боксер Дерек Чисора вызвал на бой украинца Александра Усика. 12 октября дебютант в тяжелом весе победил представителя США Чазза Уизерспуна.
Чисора предложил Усику "пеестать жонглировать мячиками". Украинец в 17 поединках в первом тяжелом весе одержал 17 побед.
"Усику и его команде нужно перестать жонглировать мячиками. Мы же не в цирке. Приходи и делай то, что должен. Забудь о жонглировании мячами и о танцах. Никто не хочет смотреть на танцевальные шоу в ринге. Это же не "Танцы со звездами". Это боксерский поединок. Я хочу поединка с Усиком. Я абсолютно точно приму этот бой", — приводит слова Чисоры Sky Sports.
На счету Чисоры 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 31 победу и потерпел 9 поражений.
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