Футболист сборной России Оздоев заступился за Канделаки

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев выступил в поддержку генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки. Ранее руководитель телеканала, выступая на форуме "Россия - спортивная держава", перепутала футболистов.



Канделаки про сборную России и Азмуна.

Канделаки хотела поблагодарить игроков сборной за победу над Шотландией (4:0). При этом женщина назвала иранского игрока "Зенита" Сердара Азмуна футболистом российской команды.

"Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову - тем, кто вчера устроил невероятный праздник!" - сказала Канделаки.

После этого болельщики и журналисты раскритиковали Канделаки. По их мнению, генпродюсер спортивного телеканала не должен делать такие ошибки.

За Канделаки вступился Оздоев. По мнению футболиста, забившего один из мячей Шотландии, именно его журналистка перепутала с Азмуном.

"Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают", - написал Оздоев в комментарии под видео.

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