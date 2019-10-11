В сборной России по футболу показали то, что осталось за кадром игры отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Россияне разгромили соперника в "Лужниках" со счетом 4:0. Дубль сделал Артем Дзюба, еще по голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.
Сборная России набрала 18 очков в отборочном турнире. Если команда в воскресенье не проиграет на выезде на Кипре, то оформит выход на Евро-2020. Первой командой, вышедшей в финальную часть, стала сборная Бельгии.
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