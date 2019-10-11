Не все футболисты сборной России здоровы перед матчем с Кипром

Сборная России по футболу провела восстановительное занятие после матча с Шотландией, который завершился победой со счетом 4:0. Тренировка прошла на базе в Новогорске.

Как сообщает пресс-служба сборной России, ряд игроков имеют незначительные проблемы со здоровьем. В частности, у футболистов повреждения ног. После обследования тренерский штаб команды примет решение по составу на игру с Кипром.

Сборная России во второй половине дня вылетит в Ларнаку. 13 октября команда сыграет с Кипром. В том случае, если россияне не проиграют, то оформят выход в финальную часть Евро-2020.

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