Болельщик ЦСКА выиграл 1 млн рублей, забросив с середины площадки

Болельщик ЦСКА Роман Москвитин во время матча с "Баварией" в Евролиге выиграл 1 млн рублей. Он стал победителем конкурса в перерыве игры. Фанат забросил мяч в кольцо с центра площадки. Для этого ему понадобилось две попытки.



Бросок на миллион. Болельщик ЦСКА первым выиграл конкурс

Конкурс проводится на домашних матчах ЦСКА с апреля 2019 года. Москвитин - первый обладатель 1 млн рублей.

Армейцы выиграли матч со счетом 79:68. Команда одержала вторую победу в Евролиге.

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