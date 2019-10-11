Болельщик ЦСКА Роман Москвитин во время матча с "Баварией" в Евролиге выиграл 1 млн рублей. Он стал победителем конкурса в перерыве игры. Фанат забросил мяч в кольцо с центра площадки. Для этого ему понадобилось две попытки.
Конкурс проводится на домашних матчах ЦСКА с апреля 2019 года. Москвитин - первый обладатель 1 млн рублей.
Армейцы выиграли матч со счетом 79:68. Команда одержала вторую победу в Евролиге.
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