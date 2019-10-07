Боярский, Орлов и Уткин поругались из-за "Зенита"

Журналист Василий Уткин был раскритикован комментатором Геннадием Орловым и артистом Михаилом Боярским за слова о "Зените". Ранее Уткин назвал питерский клуб "империей зла", на что ответил Орлов, давний поклонник команды.
"Но ведь всегда бывали команды, которые выделялись ресурсами на фоне остальных", - заявил Орлов.
"Речь не о ресурсах. Речь о том, как команда относится к нормам, законам и правилам. И видит ли вообще людей в окружающих ее существах. Только это и делает «Зенит» империей зла", - заявил Уткин.
В воскресенье Уткин опубликовал в телеграм-канале пост с турнирной таблицей чемпионата России, в котором заявил, что составители не учли победы "Зенита" над "Оренбургом" и "Сочи" во втором круге. Тем самым журналист указал на связь питерцев с этим командами.
У "Зенита" и "Оренбурга" один спонсор - "Газпром", а в "Сочи" выступают десять футболистов питерской команды, которые находятся в аренде.
"Мне кажется, что это просто плохое настроение. Люди обозлились в последнее время, и это коснулось и Уткина. Вряд ли кто-то его будет за это ругать. Просто такое у него настроение на сегодняшний день. Печалиться и особо обращать на это внимание, я думаю, не стоит", - приводит АБН слова Боярского..
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