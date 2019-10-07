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Источник Правда.Ру

Россия стала лучшей из европейских команд на ЧМ по легкой атлетике

Спорт print

Российские легкоатлеты, выступавшие на чемпионате мира-2019 в Дохе, завоевали шесть наград. Золотые медали выиграли Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Серебро взяли Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Михаил Акимов (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба 20 км). Бронза в активе Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

Команда заняла шестое место в медальном зачете ЧМ. Россияне стали лучшими из европейцев, опередив Великобританию (2+3+0), Германию (2+0+4), Голландию (2+0+0), Польшу (1+2+3) и другие команды.

Выше россиян сборные США (14+11+4), Кении (5+2+4), Ямайки (3+5+4), Китая (3+3+3) и Эфиопии (2+5+1). Американцы установили рекорд чемпионатов мира. Ранее ни одна из команд не завоевывала столько медалей.

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Темы легкая атлетика сергей шубенков мария ласицкене анжелика сидорова чемпионат мира по легкой атлетике
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