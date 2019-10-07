Нурмагомедов назвал фаворита боя Емеляненко - Кокляев

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение по поводу боя Александра Емельяненко и Михаила Коколяева. Поединок по правилам бокса пройдет в Москве 29 ноября.

Ранее между бойцами произошел конфликт во время встречи в одном из баров Москвы. Емельяненко кинул кепку в оппонента и рассек тому бровь.

"Преимущество на стороне профессионала Емельяненко. Он очень хороший боец. Но Кокляев очень мощный. Если ударит, мало не покажется. Они оба сильные мужики.

Им не подходит трешток. Они взрослые люди, уже с детьми. Мне такое не нравится, но людям интересны конфликты", - заявил Нурмагомедов в ходе Synergy Global Forum.

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