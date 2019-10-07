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"Адмирал" проведет матч памяти Самвела Мнацяна

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Хоккейный клуб "Адмирал" посвятит матч регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" памяти экс-капитана команды Самвела Мнацяна. Хоккеист умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Игра состоится во Владивостоке 7 октября и начнется в 12.30 по московскому времени.

В июле 2018 года у Мнацяна была выявлена опухоль позвоночника. Он проходил лечение во Фрайбурге на протяжении шести месяцев.

Мнацян был воспитанником омского хоккея. Он начинал карьеру в дубле "Авангарда". Выступал за клубы "Омские ястребы", "Арлан", "Барыс", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", "Нефтяник", "Адмирал" и "Сибирь".

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Темы кхл хоккей хк адмирал самвел мнацян
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