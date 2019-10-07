"Хьюстон Рокитс" лишился прибыли из Китая из-за поста в Twitter

Генеральный менеджер "Хьюстона" Дэриэл Мори одним сообщением в Twitter лишил свой клуб почти всей прибыли из Китая. Руководитель команды поддержал протесты в Гонконге и выступил за "движение освобождения".

Твит был замечен китайскими болельщиками, которых у "Хьюстона" больше, чем у любой другой команды НБА. Ранее в составе "Рокитс" выступал самый известный спортсмен Китая Яо Мин, который сейчас возглавляет федерацию баскетбола Поднебесной.

Яо Мин уже сообщил, что федерация прерывает любые контакты с "Хьюстоном". Кроме того, китайский транслятор игр НБА предложил болельщикам отказаться от подписки на игры "Рокитс".

Для "Хьюстона" это весомый удар по бюджету клуба. От трансляций в Китае команда получала крупную сумму. В клубе даже делали специальную форму на китайский новый год с иероглифами.

Владельцы "Хьюстона" уже отреагировали на произошедшее, выступив с заявлением о том, что клуб не разделяет позицию генменеджера. Скорее всего, Мори будет уволен из команды.

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