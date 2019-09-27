Ибрагимович запустил новый челлендж и бросил вызов Нурмагомедову

Шведский футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендже в соцсетях. Называется он Matrix challenge. Легендарный Златан с мячом изобразил отрывок из фильма "Матрица", где главный герой Нео уворачивается от пуль.



Челлендж Златан Ибрагимовича

Ибрагимович передал челлендж теннисисту Новаку Джоковичу, футболисту Поль Погба, своему агенту Мино Райоле, а также бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.

Златан сейчас выступает в США за команду "Лос-Анджелес Гэлакси". Хабиб Нурмагомедов 7 сентября защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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