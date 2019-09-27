Россияне стартуют на ЧМ по легкой атлетике без флага

В пятницу, 27 сентября стартует чемпионат мира в Дохе. Первыми запланированы квалификационные соревнования по прыжкам в длину, в высоту, с шестом, тройному прыжку и метанию молота.

16.30 Мужчины. Прыжки в длину. Квалификация

16.40 Женщины. Метание молота. Квалификация

17.30 Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация

18.40 Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация

19.25 Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация

Первым видом, в котором будут разыграны медали, станет женский марафон. Спортсменки выйдут на старт в 23.59.

Российские спортсмены отправились в Доху в нейтральном статусе. Всего участие в турнире примут около 30 россиян.

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