В пятницу, 27 сентября стартует чемпионат мира в Дохе. Первыми запланированы квалификационные соревнования по прыжкам в длину, в высоту, с шестом, тройному прыжку и метанию молота.
Первым видом, в котором будут разыграны медали, станет женский марафон. Спортсменки выйдут на старт в 23.59.
Российские спортсмены отправились в Доху в нейтральном статусе. Всего участие в турнире примут около 30 россиян.
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