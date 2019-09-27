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Чемпион мира Ростовцев стал министром спорта Красноярского края

Спорт print

Бывший биатлонист Павел Ростовцев назначен министром спорта Красноярского края. К выполнению обязанностей он выступит с 30 сентября. Три года назад он был выбран депутатом заксобрания Красноярского края, сообщает "РИА Новости".

Ростовцев является трехкратным чемпионом мира и шестикратным серебряным призером. В 2002 году он занял второе место в общем зачете Кубка мира. В 2006 году стал серебряным призером Олимпиады в Турине, после чего завершил карьеру.

Ранее Ростовцев был на должности министра спорта Иркутской области.

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Темы биатлон павел ростовцев
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