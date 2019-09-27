УЕФА перенес матч женских сборных Косово - Россия. Игра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы была запланирована на 4 октября в Приштине. Решение о переносе было принято по соображениям безопасности, сообщает пресс-служба РФС.
Дата и место проведения матча Косово - Россия будут определены позже. УЕФА проведет дополнительные проверки.
Сборная России занимает первое место в своей группе, набрав шесть очков. В активе Косово три очка.
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