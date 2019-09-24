Российские волейболистки обыграли Голландию на Кубке мира

Волейболистки сборной России одержали победу над Голландией в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в трех сетах - 26:24, 25:18, 25:20.
Сборная России одержала седьмую победу на турнире при одном поражении. Команда занимает третье место с 19-ю очкам. Лидирует Китай (23 очка), второй идет команда США (20).
Следующий матч на турнире россиянки проведут 27 сентября. Команда сыграет со сборной США.
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