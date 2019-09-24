Матч отбора ЧМ-2022 КНДР - Корея состоится в Пхеньяне

Северокорейское информационное агентство Ренхап подтвердило проведение матча отборочного турнира ЧМ-2022 между КНДР и Кореей. Сборные КНДР и Кореи попали в одну группу в результате жеребьевки. Игра в Пхеньяне состоятся 15 октября, в Корее - 4 июня 2020 года.

В группе с Кореей и КНДР выступают также Ливан, Туркмения и Шри-Ланка. Победитель квинтета выйдет в третий раунд отборочного турнира. Туда же может попасть вторая команда при условии хорошего результат по сравнению с другими группами.

Во время отборочного турнира ЧМ-2010 сборные КНДР и Кореи находились в одной группе. Тогда обе игры состоялись на нейтральном поле в Шанхае.

Читайте также:

Россиянка Трусова не может побить мировой рекорд из-за правил ISU

Российский пилот Маркелов заменит погибшего Юбера в "Формуле-2"

Рэпер Баста представил новый гимн футбольного клуба "СКА Ростов"