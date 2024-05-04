Как китайцы относятся к русским: взгляды, уважение к Путину и исторические связи

Российский тревел-блогер поделился своими впечатлениями о восприятии русских в Китае на фоне сложившейся геополитической обстановки. О своих наблюдениях он рассказал в своём блоге на платформе "Дзен".
В своих заметках он отмечает растущую актуальность этого вопроса из-за изменений в международных отношениях. Живя в азиатской стране почти год, блогер встречал различные мнения. Он заметил, что многие китайцы уважают Россию, её народ и президента Владимира Путина, который для них является образцом сильного лидера. Кроме того, некоторые напоминают о помощи, оказанной Советским Союзом, и общих коммунистических корнях двух государств.
По мнению блогера, китайские лидеры стремятся использовать все возможности для выгоды, в том числе за счет российских природных ресурсов.
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