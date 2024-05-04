Как китайцы относятся к русским: взгляды, уважение к Путину и исторические связи

Тревел-блогер раскрыл истинное отношение китайцев к России

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер поделился своими впечатлениями о восприятии русских в Китае на фоне сложившейся геополитической обстановки. О своих наблюдениях он рассказал в своём блоге на платформе "Дзен".

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В своих заметках он отмечает растущую актуальность этого вопроса из-за изменений в международных отношениях. Живя в азиатской стране почти год, блогер встречал различные мнения. Он заметил, что многие китайцы уважают Россию, её народ и президента Владимира Путина, который для них является образцом сильного лидера. Кроме того, некоторые напоминают о помощи, оказанной Советским Союзом, и общих коммунистических корнях двух государств.

По мнению блогера, китайские лидеры стремятся использовать все возможности для выгоды, в том числе за счет российских природных ресурсов.