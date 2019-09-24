Россиянка Трусова не может побить мировой рекорд из-за правил ISU

Российская фигуристка Александра Трусова на "Челленджере" в Братиславе установила два мировых рекорда - в произвольной программе и по сумме баллов. Ранее лучшее достижение принадлежало олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

В арсенале у фигуристки есть три четверных прыжка - лутц, тулуп и сальхов. Благодаря им Трусова и смогла побить два рекорда. Но установить новое достижение в короткой программе россиянка не смогла.

Это не позволяют правила Международного союза конькобежцев (ISU). В короткой программе нельзя выполнять прыжки категории "ультра-си", то есть четверные. Рекорд в этом виде принадлежит японке Рике Кихире.

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