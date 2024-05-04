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Как отучить собаку бегать за велосипедистами: простой и действенный способ

Эксперты рассказали, как отучить собаку бегать за велосипедами

1:21
Зоосфера » Собаки

Многие собаки видят в быстро движущихся объектах потенциальные цели для преследования. Велосипедисты и бегуны часто сталкиваются с такими проблемами, когда животное начинает их преследовать.

Эксперты рассказали, как отучить собаку бегать за велосипедами
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

При этом собака может не реагировать на приказы хозяина "Рядом!" и "Ко мне!" Нельзя наказывать собаку за такое поведение, поскольку это связано с её охотничьим инстинктом, и в этом нет её вины. Однако стоит попытаться отучить собаку от такой привычки, используя определённый метод.

Суть метода

Цель состоит в том, чтобы собака постепенно привыкла к движущимся объектам и перестала на них реагировать. Найдите помощника и отправляйтесь в парк или лес, где ваш напарник сначала скроется от глаз собаки, а затем неожиданно появится. Если собака отреагирует, отзовите её к себе.

Если она подчинится, поощрите угощением. Если нет — повторите упражнение. Постепенно уменьшайте расстояние между собакой и вашим помощником, который должен начать двигаться всё быстрее и активнее, а также можно добавить велосипед в упражнение.

С течением времени собака должна перестать реагировать на бегунов и велосипедистов, а также начать слушаться хозяина без всяких поощрений.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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