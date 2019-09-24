Российский пилот Маркелов заменит погибшего Юбера в "Формуле-2"

Российский гонщик Артем Маркелов заменит погибшего пилота команды BWT Arden Антуана Юбера на двух последних этапах "Формулы-2" нынешнего сезона. Гонки пройдут в Сочи (28-29 сентября) и Абу-Даби (30 ноября - 1 декабря), сообщает пресс-служба турнира.

Маркелов будет выступать в команде с колумбийкой Татьяной Кальдерон. Россиянин поблагодарил BWT Arden за доверие и заявил, что проведет гонку в память о Юбере. Он в этом сезоне выступает в японской серии "Супер-Формула".

Юбер 31 августа во время девятого этапа "Формулы-2" в Бельгии потерял управление над болидом и врезался в отбойник. За ним ехал американец Хуан Мануэль Корреа, который не успел отреагировать и столкнулся с авто Юбера. Француз скончался от полученных травм.

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