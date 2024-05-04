Дачникам рассказали, как работать в грядках без подрыва здоровья

Врач Игнатов: работа на грядках опасна для диабетиков и гипертоников

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После зимы организм отвыкает от нагрузок, поэтому работа на даче может негативно сказаться на спине и суставах. Об этом сообщил врач, травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов "Ортека" Михаил Игнатов.

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"Не стоит торопиться на грядки дачникам, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности гипертонией, восстанавливаются после недавно перенесённой вирусной инфекции, борются с диабетом или испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом", — дополнил Михаил Игнатов.

Перед работой на огороде важно подготовиться и распределить нагрузку равномерно. Длительное пребывание на грядках вредно для здоровья из-за постоянного нахождения в одной позе. Это может привести к проблемам с суставами, позвоночником и даже существует вероятность возникновения инсульта, как предупредил врач.

Доктор отметил, что дачники часто сталкиваются с остеохондрозом, радикулитом и повреждениями межпозвонковых дисков, что увеличивает риск грыж. Для профилактики данных заболеваний садоводам рекомендуется избегать длительного пребывания в наклонной позе, на корточках или выполнять скручивающие движения корпусом. Игнатов советует использовать низкий стул, специальные наколенники и поддерживающие пояса для работы на участке.