Взрывной рейтинг: ТОП кроссоверов, которые не подведут вас через 10 лет

Россиянам назвали самые "живучие" кроссоверы

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев поделился информацией о наиболее надёжных кроссоверах. В список лидеров вошли Mazda CX-9, Ford Explorer V и другие модели.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Специалист отметил, что большие кроссоверы с возрастом становятся значительно более надёжными по сравнению с меньшими и компактными аналогами, благодаря крепким комплектующим, включая качественное лакокрасочное покрытие и подвеску.

Основным источником мелких поломок является электроника, особенно часто выходят из строя климат-контроль и системы помощи при парковке.

Среди самых крепких кроссоверов нашлись автомобили возрастом от 9 до 11 лет, включая такие модели как Ford Explorer V, Kia Sorento Prime III, Mazda CX-9, Peugeot 5008 с двигателем DW10 2.0, Skoda Kodiaq, Toyota Highlander II и Chery Tiggo 8.