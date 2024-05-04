Учёные перепутали сигналы в атмосфере экзопланеты K2-18 b: открытие внеземной жизни или ошибка?

В прошлом году ученые заявили об обнаружении диметилсульфида в атмосфере экзопланеты K2-18 b, что могло бы указывать на наличие жизни, так как на Земле это соединение производят живые организмы.
Однако, последние исследования, опубликованные в The Astrophysical Journal Letters (TAJL), ставят под сомнение это открытие. Анализ данных с телескопа "Джеймс Уэбб" показал, что сигналы диметилсульфида могут быть спутаны с сигналами метана из-за перекрывающихся спектральных полос.
Подтверждение наличия диметилсульфида потребует значительно высоких концентраций, которые маловероятны в реальных условиях. В 2024 году планируется дополнительное изучение с использованием нового инструмента телескопа, что позволит сделать более точные выводы.
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