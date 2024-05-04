Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала об основных ошибках в фитнесе, которые приводят к остановке прогресса и ухудшению здоровья.
"Первое, что следует сделать после тренировки, — это избегать напитков с кофеином, особенно кофе и энергетических напитков", — объяснила Елена Соболь.
Любая физическая активность создает стресс для организма. Когда вы чувствуете стресс, выделяется гормон кортизол.
Кроме того, специалисты рекомендуют спать не менее восьми часов в сутки, так как во время глубокого сна выделяется гормон роста, стимулирующий рост тканей и восстановление мышц.
Тренер пояснила, что обязательно необходимо делать перерывы и не перегружать организм частыми высокоинтенсивными упражнениями. Оптимальный график тренировок — 3-4 раза в неделю. Расслабление для организма между тренировками должен составлять не менее 24 часов.
К распространенным ошибкам эксперты также относят упражнения MFR, отказ от разаминки и растяжки, плохое питание, стресс и тренировки в качестве наказания. И не забывайте про белок, его необходимо употреблять после тренировки.
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