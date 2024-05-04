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Солнечный Блонд: как поддержать ваши волосы

Как обеспечить защиту для светлых волос при длительном пребывании на солнце

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Летнее время может быть особенно сложным для ухода за блондом, требуя внимательного подхода и правильного ухода. Мы собрали некоторые ключевые правила, которые помогут вам поддерживать красивый блондинистый оттенок волос даже в самые солнечные дни.

Как обеспечить защиту для светлых волос при длительном пребывании на солнце
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain
  • Остерегайтесь металлических аксессуаров: хотя металлические заколки и аксессуары могут быть модными, они могут нанести вред вашим блонд волосам. Металл быстро нагревается под солнечными лучами и в сочетании с давлением на волосы может привести к их повреждению. Избегайте использования таких аксессуаров, особенно на пляже.
  • Не пренебрегайте уходовыми средствами: поддержание блонд волос требует правильного ухода. Используйте специальные шампуни, кондиционеры и несмываемые средства для защиты от солнца. Наносите их перед выходом на пляж и периодически во время пребывания на солнце.
  • Не окрашивайте волосы непосредственно перед отпуском: если вы планируете окрасить волосы, сделайте это за несколько недель до поездки. Окрашивание может быть стрессом для волос, и им требуется время на восстановление. Отложите окрашивание хотя бы на пару недель до начала отпуска, чтобы избежать пересушивания и повреждений на пляже.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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