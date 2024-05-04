Листья этой лина похожи на веер, а цветы в виде звёздочек имеют разнообразные окраски

Почему стоит посадить квамоклит

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лианы, особенно квамоклит, прекрасно украшают садовые конструкции, заборы и стены. Этот вид ипомеи, также известный как кипарисная лиана, обладает оригинальным внешним видом и несложным характером. Квамоклит перистый — самый популярный сорт, его закручивающиеся стебли могут достигать до 5 метров в длину. Листья светло-зелёного оттенка похожи на веер, а цветы в виде звёздочек имеют разнообразные окраски.

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Растение предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву. Для продолжительного цветения следует регулярно увлажнять почву и подкармливать минеральными удобрениями. Квамоклит применяют для украшения беседок, террас, стен и заборов на участке, а также для высадки в цветочные контейнеры с опорой.