Листья этой лина похожи на веер, а цветы в виде звёздочек имеют разнообразные окраски

Лианы, особенно квамоклит, прекрасно украшают садовые конструкции, заборы и стены. Этот вид ипомеи, также известный как кипарисная лиана, обладает оригинальным внешним видом и несложным характером. Квамоклит перистый — самый популярный сорт, его закручивающиеся стебли могут достигать до 5 метров в длину. Листья светло-зелёного оттенка похожи на веер, а цветы в виде звёздочек имеют разнообразные окраски.
Растение предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву. Для продолжительного цветения следует регулярно увлажнять почву и подкармливать минеральными удобрениями. Квамоклит применяют для украшения беседок, террас, стен и заборов на участке, а также для высадки в цветочные контейнеры с опорой.
Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.