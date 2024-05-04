Победа над управляющей компанией: история женщины из Красноярского края

Россиянка три года жила в затопленной квартире из-за УК

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Женщина из Красноярского края вынуждена была жить в условиях постоянных затоплений из-за протекающей крыши на протяжении трех лет. Несмотря на многократные жалобы в управляющую компанию, они оставались без результата, как сообщает местное отделение Роспотребнадзора.

Фото: ВК правительства Санкт-Петербурга

Жительница Краснотуранского района столкнулась с проблемой вечной влажности и плесени из-за недобросовестности обслуживающей организации. Попытки женщины добиться ремонта кровли были игнорированы.

После безуспешного ожидания ответа от управляющей компании, она провела экспертизу состояния квартиры и обратилась в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного её здоровью и жилью. Суд поддержал требования истицы и обязал компанию выплатить свыше 300 тысяч рублей, включая возмещение ущерба, морального вреда и штраф.