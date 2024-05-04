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Ипотечное страхование: его виды и особенности

Важная информация об ипотечном страховании

1:39
Страхование

Страхование ипотеки — это способ защитить приобретаемое в кредит жильё от различных непредвиденных обстоятельств. Услуга выгодна как для заёмщика, так и для банка, который получает возможность снизить свои риски. 

Важная информация об ипотечном страховании
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Виды страхования при ипотеке:

Страхование недвижимости — обязательное условие, без выполнения которого банк не имеет права одобрить кредит. Данная страховка распространяется на целостность недвижимости и сохранность основных конструктивных элементов.

Страхование жизни и трудоспособности заёмщика — добровольный вид страхования. В большинстве случаев полис покрывает обязательства заёмщика перед банком в случае постоянной или временной утраты трудоспособности, возникшей в результате травмы или получения инвалидности, а также при смерти заёмщика.

Страхование титула — защита заёмщика от признания сделки по приобретению жилья недействительной. Чаще всего этот вид страховки оформляется при покупке в ипотеку вторичного жилья.

Страховой полис нужно продлевать ежегодно. В противном случае банк будет иметь право изменить ставку, наложить штраф или применить другую санкцию, предусмотренную договором кредитования.

При выборе страховой компании стоит обратить внимание на наличие лицензии, выгодность страховых тарифов, перечень включаемых в полис страховых рисков и другие условия сотрудничества. 

Важно помнить, что отказ от страхования жизни и титула в ряде случаев может повлиять на размер процентной ставки. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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