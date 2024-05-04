Таксисты начали исправнее получать ОСАГО

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Со стороны таксистов возрос спрос на ОСАГО

1:14
Страхование

В России увеличилось количество оформленных полисов ОСАГО для легковых такси в 2023 году.

Со стороны таксистов возрос спрос на ОСАГО
Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Количество оформленных полисов выросло на 39% по сравнению с предыдущим годом. В течение года оформляется в 2,6 раза больше полисов ОСАГО для такси, чем пять лет назад.

С 2018 года наибольший прирост количества полисов произошел в 2023 году, когда была введена норма о приостановлении разрешения на работу в такси без специального полиса. Средняя стоимость полиса ОСАГО для такси составила 27,8 тыс. рублей, за год он подорожал на 5%.

Водители такси, работающие на личном или арендованном авто, управляют им намного аккуратнее и становятся виновниками аварий реже, чем водители таксопарков. Для страхователей-физлиц полис ОСАГО обходится в среднем вдвое дешевле, чем для юрлиц - владельцев такси. Количество страховых случаев в 2023 году по договорам ОСАГО для такси уменьшилось на 10%.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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