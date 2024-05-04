Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Иванов: сон в утеплённых носках может быть опасным
Какие компоненты из моря помогают освежить кожу
Кинологи дали ответ, как нельзя смотреть на собаку
TAJL: астрономы усомнились в наличии жизни на планете K2-18 b
Тревел-блогер раскрыл истинное отношение китайцев к России
"Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова поделилась фото с отдыха
Россиянка три года жила в затопленной квартире из-за УК
Почему стоит посадить квамоклит
В сети появился трейлер 4-го сезона сериала "Пацаны"
Внимание, водители: ваша безопасность под угрозой из-за этой ночной оптической иллюзии

Ночью позади идущий автомобиль постоянно мигает фарами: что это значит

1:04
Авто

В темное время суток водителям необходимо проявлять повышенную внимательность и осторожность, так как риск аварий значительно возрастает. В таких условиях водители часто уделяют пристальное внимание поведению других участников дорожного движения.

Ночью позади идущий автомобиль постоянно мигает фарами: что это значит
Фото: unsplash.com by Seb Creativo sebcreativo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Не редко водителям кажется, что фары следующего за ними автомобиля мерцают или мигают.

Это может вызвать предположение, что другой водитель пытается подать сигнал о том, что он хочет пропустить его или сообщить что-то иное. Такие ситуации могут заставить водителя нервничать и даже впадать в панику, так как непонятно, что именно ожидается от него.

Однако важно сохранять спокойствие и понимать, что водитель позади может вовсе не пытаться мигать фарами.

Феномен "мигание" фар ночью может оказаться всего лишь оптической иллюзией.

Это явление часто происходит на неровных дорогах. Из-за неровностей на покрытии автомобиль может дергаться, что создает эффект мерцания фар.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева

Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.

Удаляем пень с помощью соли
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Последние материалы
Какие компоненты из моря помогают освежить кожу
Кинологи дали ответ, как нельзя смотреть на собаку
Ночью позади идущий автомобиль постоянно мигает фарами: что это значит
TAJL: астрономы усомнились в наличии жизни на планете K2-18 b
Тревел-блогер раскрыл истинное отношение китайцев к России
"Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова поделилась фото с отдыха
Россиянка три года жила в затопленной квартире из-за УК
Почему стоит посадить квамоклит
В сети появился трейлер 4-го сезона сериала "Пацаны"
Важная информация об ипотечном страховании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников