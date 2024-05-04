Яркие цветы для вашего участка: удивят разнообразием оттенков и неприхотливостью

Флоксы Друммонда — яркие и привлекательные растения для сада, произрастающие в течение всего лета без сложного ухода. Они достигают высоты от 15 до 40 см и имеют небольшие цветы, собранные в плотные соцветия различных оттенков — от белого до красного, иногда с двух- или трёхцветной окраской и тонким ароматом.
Флоксы Друммонда предпочитают солнечные места с питательной и дренированной почвой. Они регулярно поливаются и подкармливаются минеральными удобрениями летом. Некоторые из самых интересных сортов включают "Звёздный дождь", "Этни Салмон", "Шанель" и "Млечный путь". Флоксы Друммонда прекрасно сочетаются с другими растениями в саду и могут использоваться для украшения бордюров, вазонов и цветников.
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