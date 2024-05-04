Как сейчас выглядит "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова: "Красота спасёт мир"

Российская телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова опубликовала фото с курорта.
46-летняя Оксана Фёдорова опубликовала в своём "Инстаграме"* фото с экзотического местечка. На снимке победительница престижного конкурса красоты запечатлена у водоёма в образе знойной тропиканки с цветком в волосах.
"Гармония с пространством", — написала Фёдорова под фото.
Подписчики осыпали Оксану комплиментами.
"Глядя на эту фотографию, искренне хочется верить, что красота спасёт мир";
"Цветок наш, самый редкий и красивый", — писали фолловеры под фото.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.