Как сейчас выглядит "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова: "Красота спасёт мир"

"Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова поделилась фото с отдыха

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова опубликовала фото с курорта.

Фото: https://www.instagram.com/fedorovaoksana by Инстаграм Оксаны Фёдоровой is licensed under public domain

46-летняя Оксана Фёдорова опубликовала в своём "Инстаграме"* фото с экзотического местечка. На снимке победительница престижного конкурса красоты запечатлена у водоёма в образе знойной тропиканки с цветком в волосах.

"Гармония с пространством", — написала Фёдорова под фото.

Подписчики осыпали Оксану комплиментами.

"Глядя на эту фотографию, искренне хочется верить, что красота спасёт мир"; "Цветок наш, самый редкий и красивый", — писали фолловеры под фото.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской