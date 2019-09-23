Футболиста Бернарду Силва обвиняют в расизме

Организация Kick It Out призвала Футбольную ассоциацию Англии (FA) открыть дело на полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву. Португалец неудачно пошутил в Twitter про своего одноклубника Бенжамена Менди, после чего получил обвинения в расизме, сообщает ВВС.
В воскресенье Силва выложил пост в Twitter, в котором сравнил детскую фотографию Менди с изображением конфет Conquitos. Через 46 минут запись была удалена. Затем Силва написал: "В наше время уже нельзя пошутить над другом". Менди прокомментировал запись, не проявив признаков обиды, FA подтвердила изучение записи Силвы в Twitter.
Силва и Менди вместе выступали за "Монако" в сезоне-2016/17, после чего летом 2017 года перешли в "Манчестер Сити". Силва провел за клуб 111 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал 26 голевых передач. Менди принял участие в 25 играх, сделав шесть результативных передач. Оба игрока стали двукратными чемпионами Англии, завоевали Кубок и Суперкубок страны и дважды - Кубок английской лиги.
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