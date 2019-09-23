Бывшие футболисты сборной России объединят иски к МВД

Бывшие футболисты сборной России планируют объединить иски к МВД. В общей сложности претензии спортсменов к министерству составляют 260 млн рублей. Игроки утверждают, что сотрудники МВД специально затягивали процесс следствия по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", сообщает "РИА Новости".

Сейчас суд рассматривает иск Евгения Алдонина на 47 млн рублей. Также зарегистрированы иски Дмитрия Сычева (90 млн рублей) и совместный Дмитрия Хохлова, Юрия Никифорова, Андрея Каряки и Дмитрия Кириченко (на 124 млн рублей).

В мае 2015 года председателю правления банка "Замоскворецкий" Илье Бударину было вынесено обвинение в мошенничестве, и он получил 3,5 года лишения свободы. В то же время бывшие футболисты сборной России не были признаны потерпевшими и не получили компенсации по суду.

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