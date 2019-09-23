Женская сборная Украины по боксу отказалась ехать в Россию на ЧМ

Женская сборная Украины отказалась от участия в чемпионате мира-2019. Турнир пройдет с 3 по 13 октября в Улан-Удэ, сообщает ТАСС.
В Федерацию бокса России поступило официальное письмо о том, что сборная Украины не приедет на чемпионат мира.
Министерство молодежи и спорта Украины ранее запретило финансировать проведение учебно-тренировочных сборов и участие спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Спортивным федерациям по-прежнему рекомендовано воздержаться от выступления на турнирах в России.
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