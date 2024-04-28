Как зеркала и торшеры трансформируют интерьер: создаем уют и простор

Дизайнер посоветовал, что поставить рядом с зеркалом для красоты в доме

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Зеркало — элемент интерьера, способный оптически расширить небольшое пространство.

Фото: Pexels by Athena is licensed under CC0

Хотя изменения и иллюзорны, они значительно улучшают восприятие комнаты, делая её менее замкнутой.

Однако одного зеркала недостаточно. Важно также добавить еще один элемент декора рядом с отражающей поверхностью.

Таким образом, комната станет светлее и уютнее.

О каком же элементе идет речь?

По словам Юлии Тычино, эксперта из "БелНовости" по дизайну и интерьеру, идеальным выбором будет торшер.

Расположенный рядом с зеркалом, напольный светильник усилит отраженный свет, делая помещение значительно ярче без необходимости в дополнительных лампах.

Комната приобретет теплый, приглашающий вид, а её оформление станет более стильным.

Если поставить торшер не получается, альтернативой может стать подсвечник, который также наполнит пространство светом, даже в отсутствие других источников света.