Xiaomi на пути к собственному Tesla Model Y: первый SUV уже в 2025 году

Компания Xiaomi намерена выпустить спортивный утилитарный автомобиль (SUV), аналогичный Tesla Model Y, уже к 2025 году. Это станет частью масштабного проекта по производству электрических автомобилей, начиная с первой модели SU7, выпуск которой в этом году должен достигнуть 100 000 единиц.

Фото: openverse by Zoerides is licensed under Общественное достояние