Xiaomi на пути к собственному Tesla Model Y: первый SUV уже в 2025 году

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Xiaomi планирует выпустить свой первый электрический SUV к 2025 году

Авто

Компания Xiaomi намерена выпустить спортивный утилитарный автомобиль (SUV), аналогичный Tesla Model Y, уже к 2025 году. Это станет частью масштабного проекта по производству электрических автомобилей, начиная с первой модели SU7, выпуск которой в этом году должен достигнуть 100 000 единиц.

Xiaomi планирует выпустить свой первый электрический SUV к 2025 году
Фото: openverse by Zoerides is licensed under Общественное достояние

В настоящее время компания работает над увеличением производственных мощностей, чтобы удовлетворить спрос. Xiaomi, начавшая с модели SU7 — седана стоимостью более 30 000 долларов, с дизайном, напоминающим Tesla Model 3 и Porsche Taycan, планирует начать массовое производство SUV не ранее конца 2025 года после завершения строительства второй фазы своего завода в Пекине.

При этом основной упор сейчас делается на производство SU7, так как компания имеет возможность производить менее 10 000 автомобилей в месяц. Компания, которая получает более 60% своих доходов от смартфонов, стремится диверсифицировать свой бизнес в условиях замедления спроса на устройства на внутреннем рынке.

В этом контексте, старт продаж SU7 уже привел к росту акций Xiaomi на 30% и получению около 90 000 подтвержденных заказов с момента дебюта в конце марта. Согласно аналитикам HSBC Qianhai Securities, бизнес по производству электромобилей компании может выйти на самоокупаемость к 2026 году — на два года раньше предыдущих прогнозов, благодаря улучшению производственных мощностей и положительной реакции рынка на премиальные модели.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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