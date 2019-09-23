"Спартак" уволит Кононова, если команда проиграет в Кубке России

Владелец "Спартака" Леонид Федун намерен уволить Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых, если команда проиграет в матче 1/16 финала Кубка России "КАМАЗу". Как утверждает MetaRatings, новым тренером может стать Дмитрий Парфенов, который возглавляет "Урал".

Кононов возглавил "Спартак" осенью 2018 года. В этом сезоне команда не смогла пройти квалификацию Лиги Европы. В чемпионате клуб занимает седьмое место, набрав 14 очков.

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