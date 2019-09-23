Футболист "Витесса" подарил футболку ветерану Второй мировой войны

Форвард "Витесса" Бриан Линссен вручил футболку ветерану Второй мировой войны. Это произошло в Арнеме после матча 7-го тура чемпионата Голландии против "Фортуны". Команда тренера Леонида Слуцкого победила со счетом 4:2.
"Витесс" после семи туров делит 1-3 места с "Аяксом" и ПСВ. Команда набрала 14 очков. Линссен в этом сезоне провел 7 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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